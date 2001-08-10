Утвержден состав организационного комитета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организаторы ежегодного проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024», который пройдет в Сахалинской области с 10 по 21 июля 2024 года, утвердили составы организационного и программного комитетов по подготовке и проведению мероприятия, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

В состав организационного комитета вошли более 40 представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, бизнеса, общественных и научных организаций. Комитет, в частности, займется определением структуры программы интенсива, решением общих вопросов организации мероприятия, а также контролем за порядком проведения и результатами «Архипелага».

– Следующим летом в Сахалинской области состоится проектно-образовательный интенсив в формате «Архипелаг 2024», посвященный развитию авиационных и морских беспилотных систем. Мы открываем свои двери для представителей технологических стартапов, научных учреждений, вузов и бизнеса, чтобы объединить силы, продемонстрировать свежие идеи, проекты и разработки, обменяться опытом и найти партнеров для реализации самых смелых начинаний. «Архипелаг 2024» станет площадкой для развертывания полномасштабного практикума по применению беспилотных систем в различных отраслях экономики. Мы создаем будущее, основанное на инновациях, технологиях и сотрудничестве, – отметил зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

В рамках «Архипелага» в 2024 году пройдет также масштабный фестиваль авиации и музыки «Крылья Сахалина».

Сопредседателями организационного комитета стали генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева и губернатор Сахалинской области, председатель Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Инвестиции» Валерий Лимаренко.

Кроме того, в состав организационного комитета приглашены заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин, губернатор Томской области Владимир Мазур, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, представители Новгородской, Ленинградской, Белгородской областей, компаний «Газпромнефть – Снабжения», «Беспилотные авиационные системы», ГК «ЭФКО», а также «Московского авиационного института», «Сколковский институт науки и технологий» и другие.

Утвержден состав программного комитета «Архипелага», который займется разработкой концепции, архитектуры и программы интенсива, а также исполнением поручений Оргкомитета, касающихся реализации мероприятия. Руководителем программного комитета назначен директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

В состав программного комитета вошли более 50 представителей региональных органов власти, технологических компаний, общественных, учебных и научных организаций, а также институтов развития. Среди них – исполнительный директор Фонда поддержки проектов НТИ Михаил Антонов, заместитель министра цифрового и технологического развития Сахалинской области Сергей Коцуконь, генеральный директор Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст» Глеб Бабинцев, представители компаний «Транспорт Будущего», «Спутникс», «Финко», «Лаборатория Касперского», Всероссийского слета операторов квадрокоптеров «Дронница» и другие.

«Архипелаг» – ежегодный проектно-образовательный интенсив для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году «Архипелаг» пройдет в Сахалинской области с 10 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия станут Южно-Сахалинск и на аэродром Пушистый в Корсаковском районе.