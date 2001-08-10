В детской поликлинике Южно-Сахалинска временно отменили День здорового ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В детской поликлинике на улице Емельянова в Южно-Сахалинске временно отменили День здорового ребёнка. С начала недели поток пациентов увеличился почти в два раза: в день специалисты принимали по 600 человек, 200 из них - в неотложном отделении, пишет astv.ru, ссылаясь на региональное министерство здравоохранения.

В связи с сезонным подъёмом заболеваемости профилактические мероприятия, в том числе вакцинация, будут скорректированы в индивидуальном порядке.

Главный врач детской поликлиники Татьяна Колба подчеркнула, что такая ситуация происходит ежегодно - для этого периода характерно повышение заболеваемости.

В связи с ростом заболеваемости специалисты рекомендуют соблюдать правила эпидемиологической безопасности в течение всего периода - с наступления зимы до конца марта.

При первых симптомах недомогания советуют не заниматься самолечением и не водить детей на коллективные мероприятия, в сад и школу.