В детской поликлинике Южно-Сахалинска временно отменили День здорового ребенка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В детской поликлинике на улице Емельянова в Южно-Сахалинске временно отменили День здорового ребёнка. С начала недели поток пациентов увеличился почти в два раза: в день специалисты принимали по 600 человек, 200 из них - в неотложном отделении, пишет astv.ru, ссылаясь на региональное министерство здравоохранения.
В связи с сезонным подъёмом заболеваемости профилактические мероприятия, в том числе вакцинация, будут скорректированы в индивидуальном порядке.
Главный врач детской поликлиники Татьяна Колба подчеркнула, что такая ситуация происходит ежегодно - для этого периода характерно повышение заболеваемости.
В связи с ростом заболеваемости специалисты рекомендуют соблюдать правила эпидемиологической безопасности в течение всего периода - с наступления зимы до конца марта.
При первых симптомах недомогания советуют не заниматься самолечением и не водить детей на коллективные мероприятия, в сад и школу.
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