ВТБ досрочно отменяет комиссию при оплате ЖКХ для всех клиентов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ с 1 января 2024 года полностью отменит комиссию за оплату услуг ЖКХ. Ранее они не тарифицировались в онлайн-каналах и банкоматах ВТБ, а с нового года комиссия не будет взиматься и в офисной сети. Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке.
«С 2021 года ВТБ ввел практику нулевой комиссии за оплату услуг ЖКХ в мобильном банке и сети устройств самообслуживания, чтобы сделать регулярные платежи удобнее и быстрее для наших пользователей. Сегодня мы обслуживаем уже почти 19 млн активных клиентов, сервис онлайн-оплаты включает в себя более 50 тысяч организаций по всей России, и уже 99% платежей в ВТБ Онлайн проходят без комиссии. С учетом социальной ответственности ВТБ мы приняли решение досрочно сделать следующий шаг и уже с нового года обнулить комиссию по коммунальным платежам в любых каналах. Причем не только для пенсионеров, но и для всех наших клиентов. Уверены, что это будет хорошим сигналом для всего рынка», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Банк регулярно расширяет список партнеров, услуги которых можно оплатить через ВТБ Онлайн без комиссии. Операции в адрес учреждений образования – детских садов, школ, вузов, кружков по интересам, автошкол и других организаций бесплатны. Их можно найти в разделе «Платежи» в каталоге ВТБ Онлайн. Кроме того, комиссия не взимается при оплате через ВТБ Онлайн в бюджетные организации, в том числе штрафов, налогов и пошлин. Нулевой тариф действует также для сервиса автоплатежей на счета, которые регулярно выставляют поставщики услуг. Коммунальные услуги в ВТБ Онлайн можно оплачивать разными способами: по OR-коду из квитанции, по фотографии, переведя платеж из другого банка.
Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает порядка 1,3 тысячи точек в 79 субъектах РФ. В рамках стратегии развития сети до 2026 года банк планирует расширить доступность банковского обслуживания на 100% субъектов федерации и городов с населением от 20 тысяч человек, охватив по сути все финансово-активное население страны. ВТБ намерен увеличить доступность физических каналов в два раза, чтобы сетью банка были охвачены более 100 млн человек.
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