Более 300 школьников Южно-Сахалинска в 2023 году узнали, как правильно сортировать отходы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За текущий год региональный оператор по обращению с ТКО провел 9 экоуроков в островной столице. Занятия направленны на формирование у детей культуры обращения с отходами. Отметим, в регионе ведется кампания по информированию населения о правилах раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Эта работа проводится в рамках реализации национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".
Экоуроки в учебных заведениях области региональный оператор проводит на регулярной основе с 2021 года. За это время к раздельному сбору отходов приобщились сотни ребят. Проведение занятий экологической направленности пользовалось спросом и в текущем году: с января по декабрь порядка 330 школьников научились сортировать отходы по примеру сотрудников АО «Управление по обращению с отходами».
Самое массовое занятие прошло в школе №32 г. Южно-Сахалинск несколько месяцев назад. В актовом зале учреждения собрались порядка 90 детей из трёх классов.
- Экопросвещение в школах - это очень эффективный метод информирования населения о правилах раздельного накопления отходов. Дети приносят полученные знания домой и учат своих родителей. Для них это больше игра, которая постепенно перерастает в хорошую экопривычку. В результате, такие уроки повышают уровень экологической культуры учеников и их ответственность в вопросах сохранения окружающей среды, - отметил заместитель генерального директора по сбыту АО «Управление по обращению с отходами Александр Яцык.
Каждый урок включает в себя демонстрацию познавательной презентации с яркими запоминающимися картинками и практическую часть в виде игры. Школьников на уроке учат сортировать отходы по видам с помощью маркировок, которые указаны на упаковках, а также рассказывают, во что могут превратиться переработанные отходы. Подобные мероприятия учат ребят не только заботиться о природе, но и помогают понять, что они могут сделать, чтобы изменить свои потребительские привычки и поведение.
- На уроке я узнала, что в синий контейнер можно помещать не весь пластик, а только бутылки с цифрой 1 и 2 на дне. Для меня это было открытие, ведь мы с мамой выбрасывали весь мусор из пластика туда. После школы сразу рассказала об этом своей семье. Теперь я точно знаю, что мы правильно сортируем отходы, - рассказала ученица школы №32 Кристина Фёдорова.
В следующем году работа в этом направлении будет продолжена. Если вы хотите, чтобы и в вашей школе прошёл экоурок, напишите на почту: [email protected].
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