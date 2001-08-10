Педагоги и учащиеся школы №8 Поронайска показали возможности "Точки роста"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В центре образования «Точка роста» школы №8 Поронайска, открытой в рамках национального проекта «Образование», прошел День открытых дверей. Свой опыт использования современного учебного оборудования естественно-научной и технологической направленности учителя и учащиеся школы продемонстрировали педагогам Поронайского и Тымовского районов.
Центр образования «Точка роста» работает в школе №8 с 2022 года. За это время центр стал местом притяжения детей разного возраста. Школьники во внеурочное время занимаются в лаборатории, проводят химические опыты и эксперименты, изготавливают детали, программируют и пилотируют дроны. Учителя проходят регулярное обучение и курсы повешения квалификации, чтобы их компетенции позволяли с высокой эффективностью использовать возможности современного оборудования «Точки роста».
Открывая мероприятие, директор школы Елена Сафенкова отметила, что педагоги Поронайска и Тымовского впервые собираются вместе на одной площадке:
«В ходе образовательного мероприятия мы сможем продемонстрировать наш опыт, а также узнать методы и приемы работы педагогов других школ. Это значит, что центры «Точка роста» объединяют не только ребят, но и нас, учителей, учат работать в команде, помогают получать новые знания в реалиях новых образовательных стандартов и технологий».
Гости мероприятия посетили интегрированные занятия по физике-технологии и химии-математике, а также смогли понаблюдать над проектной деятельностью школьников. Педагогам продемонстрировали сборку двигателя для дрона, показали, как осуществляется программирование беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, все желающие смогли понаблюдать, как проводится химический анализ проб воды из залива Терпения. Педагоги «Точки роста» рассказали об особенностях организации образовательного процесса и реализуемых в центре образовательных программ. Своим опытом работы также поделились педагоги образовательных учреждений пгт. Тымовское и села Адо-Тымово.
В завершении участники мероприятия измерили уровень психологической комфортности. Подводя итоги, педагоги отметили, что центры «Точки роста» действительно способствуют повышению интеллектуального потенциала школьников, создают особенную образовательную среду, позволяют школьникам освоится в мире новых профессий.
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