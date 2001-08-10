Новейшие технологии в энергетике апробируют на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проинспектировал работу опытных образцов оборудования, предназначенных для генерации энергии на водородном топливе. Среди них – заправочная станция, которая позволит обеспечивать экологически чистым топливом несколько десятков машин в день. Другие установки могут генерировать энергию из солнца и ветра и передавать ее на вышки связи, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Встреча главы островного региона с конструкторами проходила на территории испытательного полигона Московского физико-технического института (МФТИ). Губернатору представили установки, которые в последствии станут пилотными образцами на Сахалине и Курилах.

– Водородная энергетика – это уже не будущее, а настоящее. Мы разворачиваем полигон в Южно-Сахалинске на базе СКБ САМИ, где будем апробировать новейшие технологии, а затем внедрять их в районах. Благодаря этому мы хотим сделать связь и электроснабжение в труднодоступных селах бесперебойным, перевести тяжелый транспорт на экологически чистое топливо и решать другие задачи для улучшения экологической ситуации на островах. Запасы водорода практически безграничны, он выделяет много энергии и может применяться во множестве сфер жизни, – отметил Валерий Лимаренко.

Оператор одного из образцов рассказал, что в день с помощью АЗС можно будет заправить несколько десятков автомобилей, в том числе большегрузов. Уже создан и терминал, принимающий оплату и подающий топливо, внешне мало отличающийся от обычного заправочного автомата. В таком модуле особо заинтересованы представители угольной промышленности Сахалина, готовые перевести на экологически чистое топливо БелАЗы.

Директор научно-технического центра автономной энергетики МФТИ Юрий Васильев представил конструкции, которые позволяют не только генерировать водород из солнца и ветра, но и сохранять эту энергию и передавать ее в отдаленные населенные пункты. Они могут обеспечивать работу вышек связи, а также играть роль «скорой помощи» для подачи электроэнергии в экстренных ситуациях.

Как рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков, подобных установок в стране еще нет. Первые станции появятся в Огоньках – модуль снабдит энергией вышку связи – и в Новиково – здесь благодаря установке появится бесперебойный источник электричества.

Напомним, что Сахалинская область входит в пилотный проект по развитию водородной энергетики в России и федеральный проект «Чистая энергетика», который реализуется по поручению Президента Владимира Путина. В этой связи правительство островного региона и МФТИ при поддержке Минпромторга, Минобрнауки, Минэнерго и Минвостокразвития и МЧС России создает в Южно-Сахалинске Центр инжиниринга с опытным полигоном.

В течение двух лет должен завершиться эксперимент по достижению углеродной нейтральности. Главная его идея – чистый воздух, возобновляемая энергия, позволяющая давать дополнительные доходы в бюджет области. Работа по созданию инфраструктуры, работающей на водороде, является логическим продолжением эксперимента.

Было принято решение создать рабочую группу специалистов, которая станет связующим звеном в запуске модулей на Сахалине. В нее войдут московские и сахалинские ученые, студенты «Школы инженеров», специалисты по водородной энергетике, конструкторы, создавшие установки. Запуск первых установок и ввод их эксплуатацию намечен уже на июнь 2024 года.