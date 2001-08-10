Участники южно-сахалинского клуба

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Посылки с подарками для бойцов ребята из молодёжного пространства «Данко» при Центре молодежных инициатив Южно-Сахалинска передали в Полевую почту фонда «Защитники Отечества» на улице Больничной. Молодежные объединения города уже не впервые присоединяются к проекту «Сопричастность», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- В нашем молодежном пространстве с октября по декабрь мы провели серию мастер-классов для детей. Ребята делали теплые стельки для обуви, изготавливали фигурное мыло ручной работы, пекли печенье, - рассказала специалист по работе с молодежью клуба «Данко» Нина Маскаева. - Когда дети узнали, что часть посылок отправят в госпиталь, где проходят лечение военнослужащие с Сахалина, то они решили сделать каждому в подарок ангела-хранителя, которого можно разместить в изголовье кровати. Все поделки сделаны с большой любовью и искренними пожеланиями скорейшего выздоровления нашим бойцам.

Также участники молодежного клуба приготовили новогодние открытки, а педагоги собрали посылки с теплыми вещами, продуктами и сладостями.

- Мы с одноклассниками ходили в клуб «Данко» в качестве волонтеров и помогали детям сделать рождественских ангелочков для наших военнослужащих. Вместе их украшали, клеили - наши талисманы получились очень красивые и милые. Мы желаем нашим бойцам хорошего настроения и чтобы они скорее вернулись домой, - поделилась учащаяся школы № 1 Южно-Сахалинска Ева Макарова.