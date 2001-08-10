Предновогодняя ярмарка пройдет в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу, 23 декабря, торговля развернется на территории комплекса «Центральная ярмарка» по адресу: Вокзальная, 71, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На ярмарке будут представлены товары местных производителей. Для праздничного стола южносахалинцы и гости города смогут приобрести колбасную и мясную продукцию, рыбу, пресервы, яйца, молоко, овощи, мед, хлебобулочные изделия и другие товары.

- Такие ярмарки у нас проводятся каждый год. Они всегда популярны и востребованы, потому что продукция на них представлена по ценам самих производителей. Это помогает и семейный бюджет экономить, и накрывать вкусный новогодний стол, - рассказала заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 15:00.