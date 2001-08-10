Городские службы вышли на уборку снега в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Утром проезжую часть, парковочные карманы, пешеходные зоны и тротуары от снега расчищали 88 спецмашин и более 100 человек. В течение дня количество транспорта, задействованного в уборке, будет увеличено. Также дорожная техника проводит противогололедную обработку, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Работы будут усилены после завершения рабочего дня для минимизации дорожных заторов. Жителей областного центра просят не оставлять личный автотранспорт на проезжей части и остановочных пунктах, чтобы не затруднять работу спецтехники.
Мероприятия по расчистке и вывозу снега ведутся также в планировочных районах и частном секторе. Проезд ко всем социальным объектам обеспечен.
Все школы и детские сады Южно-Сахалинска работают в обычном режиме. Вторая смена учится по расписанию. Вместе с тем если родители самостоятельно решат оставить ребенка дома, это не будет считаться пропуском без уважительной причины.
Городской общественный транспорт работает в штатном режиме.
По информации ГИБДД, ограничено движение на Охотской трассе. В связи с этим временно приостановлена работа маршрута №177 в данном направлении до улучшения метеоусловий. Трасса на Синегорск открыта. Движение общественного и личного транспорта осуществляется в обычном режиме.
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