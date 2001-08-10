На юге Сахалина устраняют последствия метели
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня на юг Сахалина обрушилась метель – идет сильный снегопад, дует ветер, местами отмечается плохая видимость. Непогода затронула сразу три муниципальных образования – островную столицу, а также Долинский и Корсаковский районы. В аэропорту Южно-Сахалинска из-за плохих погодных условий задержаны 11 рейсов, некоторые островные школы переведены на дистанционное обучение. По поручению губернатора Валерия Лимаренко были мобилизованы дорожные и коммунальные силы, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия метели.
Так, с раннего утра расчисткой городских дорог и тротуаров занимаются городские службы Южно-Сахалинска. Всего в течение дня на улицы выйдут 88 единиц снегоуборочной техники и 104 дорожных рабочих. Ночью работы продолжатся.
– Управляющим компаниям поставлена задача – мобилизовать все силы и обеспечить расчистку придомовых территорий. Дал поручение департаменту городского хозяйства и отделу муниципального жилищного контроля мониторить работу управляющих компаний и оперативно реагировать на некачественную расчистку, – отметил мэр островной столицы Сергей Надсадин.
С пяти утра на расчистке дорог Корсакова задействовано 13 погрузчиков, 5 комбинированных машин, 3 грейдера, 2 ротора, трактор и МТЗ. Особое внимание уделено расчистке участков в направлении сел Чапаево и Озерское, а также обработке подъёмов и склонов в городе. Обеспечить уборку своих территорий от снега рекомендуют и представителям бизнеса.
В связи с отсутствием видимости и образованием снежных заносов на участке 0 – 33 км автомобильной дороги межмуниципального значения Лиственничное – Охотское ограничено движение для всех видов транспорта. Исключение – транспорт оперативных служб и специальный автотранспорт высокой проходимости.
Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий 20 декабря учащиеся 1-4 классов Корсаковского района переведены на дистанционное обучение. В селе Чапаево на дистанционном обучении находятся учащиеся всех классов.
Вся имеющаяся техника задействована на расчистке улиц и проездов в Долинске, уборка снега также ведется на федеральной трассе. В условиях плохой видимости движение транспорта затруднено – местная администрация рекомендует автолюбителям отказаться от поездок, если есть такая возможность.
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