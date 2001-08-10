В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Консультации будут проводиться по вопросу о преимуществах получения муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств» в электронном виде через портал Госуслуг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от горожан будут приниматься 21 декабря с 10:00 до 12:00 по телефону 300-738 (доб.3).

Дополнительно информируем, что в рабочие дни с 9:00 до 17:00 в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, каб. 411 можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.