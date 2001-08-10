Тихоокеанское
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10:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Синегорска приглашают на выездной прием граждан

Жителей Синегорска приглашают на выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 21 декабря, для жителей Синегорска состоится личный прием граждан директором департамента городского хозяйства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. 

Мероприятие состоится в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Коммунистическая, 16. Начало в 16:00.

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