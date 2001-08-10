Сахалинские семьи уже могут подать заявление на продление единого пособия в новом году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области единое пособие получают родители 27 тысяч детей. Согласно принятым изменениям, с декабря расширен список доходов семьи, которые не учитываются при назначении выплаты, рассказали ТИА "Острова" в региональном фонде пенсионного и социального страхования.
Начиная с декабря этого года при назначении единого пособия больше не учитываются доходы в виде процентов по номинальным счетам, которые открыты на опекаемых детей, и не принимаются в расчет единовременные выплаты, полученные за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава».
У родителя, для которого единственным источником заработка является деятельность в статусе самозанятого, право на единое пособие возникнет при годовом доходе от двух минимальных размеров оплаты труда. При этом данное правило не применяется в отношении самозанятых, у которых есть объективные причины для отсутствия трудовых доходов, либо, если самозанятость является дополнительным источником заработка.
Также внесены изменения в порядок учета алиментов при назначении единого пособия и доходов от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученных в период обучения в образовательных организациях. Данные изменения вступят в силу с июня следующего года.
Напомним, единое пособие было введено с 1 января 2023 года. За неполных 12 месяцев отделением СФР по Сахалинской области единое пособие назначено родителям на 27 тысяч 332 детей, а также 1 тысяче 81 беременной женщине. Общая сумма назначенных выплат по области составила 3 млрд. 839,4 млн. рублей.
Единое пособие на детей назначается сроком на 1 год. Для продления выплаты необходимо подать новое заявление. Оно может быть подано как в последний месяц периода, на который назначено, так и в первый месяц следующего периода. Например, если единое пособие назначено до 31 декабря 2023 года, новое заявление можно подать как в декабре, так и в январе будущего года.
Уточнить срок, на который назначено пособие, можно в решении о его назначении, направляемом заявителям в личный кабинет на портале Госуслуг либо по почте. Телефон центра дистанционного обслуживания граждан отделения СФР по Сахалинской области: 8-800-200-06-92.
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