Южно-Сахалинск заваливает снегом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На дорожную обстановку в областном центре сейчас влияет обильный снегопад с ветром и сниженной видимостью. Силы подрядных организаций брошены на расчистку проезжей части, тротуаров, пешеходных переходов, остановок. К утру проезд на улицах был обеспечен, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В утренний час пик техника ушла на перерыв, чтобы не мешать проезду транспорта. Далее со снижением трафика на улицы выйдет 88 единиц снегоуборочной техники и 104 человека дорожных рабочих. В ночь работы продолжатся.
Общественный транспорт в Южно-Сахалинске работает в штатном режиме. Утром 20 декабря на городские маршруты вышло 200 автобусов, в течение дня количество транспорта возрастает. Движение в режиме онлайн можно отслеживать на сайте. Диспетчерская служба единого оператора: 55-65-15. Для звонков с мобильных телефонов действует короткий номер: *6515. Диспетчерская служба работает с 06.00 до 23.00.
УГИБДД Сахалинской области просит водителей учитывать погодную ситуацию и быть предельно внимательными: соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, исключить резкие маневры и торможение, проявлять особую осторожность при движении по загородным трассам, мостам, путепроводам, а также при проезде пешеходных переходов.
Сегодня отдел муниципального жилищного контроля продолжает мониторинг работы УК по расчистке дворовых проездов, тротуаров и пешеходных дорожек. Специалисты отрабатывают адресные заявки, а также осматривают дворы на ул. Сахалинская, Железнодорожная, Вокзальная, Ленина. За вчерашний день в адрес 1 УК выдано предостережение. Перед управляющими компаниями поставлена задача по оперативной расчистке входных крылец входных групп, пешеходных дорожек на территориях обслуживаемых домов. О случаях расчистки придомовых территорий и входных групп можно сообщать на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5) или в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.
Светофорные объекты города работают в штатном режиме. Сообщать о неработающих светофорах для оперативного реагирования жители могут в диспетчерскую МУП "Электросервис" 23-66-46 (также работает автоответчик).
С 20 по 22 декабря в связи с проведением работ по укладке труб газоснабжения будет ограничено движение автотранспорта по ул. Тихой в районе пересечения с ул. Деповской, 19.
Также закрытым остается проезд в городской парк с ул. Комсомольской в районе гостиницы "Гагарин", где проводится обустройство ливневой канализации для строящегося Центра водных видов спорта.
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