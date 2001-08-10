На Камчатке школьник нашел петарду и попал в больницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатская полиция проводит проверку по факту получения 15-летним подростком телесных повреждений при обращении с петардой, пишет ИА "Кам 24".

Во вторник, 19 декабря, из медицинского учреждения села Эссо Быстринского района в дежурную часть Мильковкого межрайонного отдела полиции поступило сообщение о госпитализации с травмами подростка 2008 года рождения.

По предварительным данным, вечером 19 декабря школьник нашёл петарду на площади села Анавгай Быстринского района, поджег её и подкинул над собой. Петарда упала на подростка и взорвалась.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полиция напоминает, что при покупке, хранении и запуске пиротехники важно знать и соблюдать правила безопасности.