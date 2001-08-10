Долгожданная встреча с защитниками прошла в Смирныховском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На краткосрочный отпуск из зоны спецоперации прибыли военнослужащие из посёлка Смирных. Бойцы рассказали о своих боевых буднях и поблагодарили всех неравнодушных жителей района за регулярную помощь. Особенно мужчины отметили письма со словами поддержки - именно они в немалой степени поддерживаю моральный дух на фронте.

На встрече с членами комитета семей воинов Отечества, председателем городского собрания, прокурором района и местными партийцами гости обсудили развитие района, оказываемые меры поддержки и дополнительные меры помощи военнослужащим. Все просьбы и вопросы защитников взяты на контроль.

- Приятным моментом стал подарок от работников прокуратуры, которые приобрели квадроцикл для военнослужащих. А волонтёры "Союза женщин России" и "Женского движения Единой России" подготовили для мужчин небольшие подарки в честь предстоящих праздников, - рассказала секретарь смирныховского отделения партии Ирина Карпукова.