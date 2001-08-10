Тихоокеанское
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20 Декабря 2023
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09:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Долгожданная встреча с защитниками прошла в Смирныховском районе

Долгожданная встреча с защитниками прошла в Смирныховском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На краткосрочный отпуск из зоны спецоперации прибыли военнослужащие из посёлка Смирных. Бойцы рассказали о своих боевых буднях и поблагодарили всех неравнодушных жителей района за регулярную помощь. Особенно мужчины отметили письма со словами поддержки - именно они в немалой степени поддерживаю моральный дух на фронте.
 
На встрече с членами комитета семей воинов Отечества, председателем городского собрания, прокурором района и местными партийцами гости обсудили развитие района, оказываемые меры поддержки и дополнительные меры помощи военнослужащим. Все просьбы и вопросы защитников взяты на контроль.
 
- Приятным моментом стал подарок от работников прокуратуры, которые приобрели квадроцикл для военнослужащих. А волонтёры "Союза женщин России" и "Женского движения Единой России" подготовили для мужчин небольшие подарки в честь предстоящих праздников, - рассказала секретарь смирныховского отделения партии Ирина Карпукова.

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