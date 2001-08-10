В Южно-Сахалинске установили елку на набережной реки Рогатки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается подготовка к Новому году. В рамках мероприятий по оформлению городского пространства к предстоящим торжествам на набережной реки Рогатки установили праздничную ель, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- В этом году на обновленной набережной Рогатки впервые появилось новогоднее дерево. Чтобы придать этому пространству еще больше праздничного антуража, вдоль прогулочных зон установлены более 90 вазонов с еловыми ветвями и гирляндами, - рассказал директор городского парка Виктор Калюжный.

Также в ближайшие дни на набережной поставят тематические арт-объекты, установят дополнительную подсветку, чтобы создать для горожан предпраздничное настроение.

По информации МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства», до конца недели 9 таких же восьмиметровых искусственных елей со встроенными светодиодами и режимами подсветки украсят села и планировочные районы Южно-Сахалинска.

Напомним, главные символы Нового года уже радуют южносахалинцев на площадях Победы и Ленина, на площадке перед Домом правительства, в городском паке.