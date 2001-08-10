Конференция женщин-предпринимателей прошла в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организатором мероприятия выступило сахалинское региональное отделение общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» совместно с торгово-промышленной палатой и областным правительством, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Конференция «Женское предпринимательство: поддержка и развитие в Сахалинской области» прошла в большом зале центра народного творчества. Она объединила талантливых и целеустремленных деловых женщин, которые заняты в самых разных сферах — строительстве, торговле, производстве товаров, ресторанном бизнесе, индустрии красоты и других областях.

В торжественной части приняли участие заместитель председателя областного правительства Сергей Олонцев и министр экономического развития региона Алексей Успенский. От администрации Южно-Сахалинска гостей поприветствовал исполняющий обязанности мэра Андрей Ковальчук.

- Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства сегодня является одним из приоритетов работы администрации Южно-Сахалинска. Совместно с областным правительством у нас разработаны различные механизмы поддержки. Ими можно воспользоваться на разных стадиях развития бизнеса, - сказал Андрей Ковальчук.

Конференция для женского бизнес-сообщества — это возможность обменяться опытом, полезными контактами и актуальной информацией о формах поддержки предпринимателей Южно-Сахалинска и области в целом. В сентябре 2022 года в регионе было образовано отделение общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса», которое возглавила Татьяна Надсадина. Сегодня ассоциация включает около ста участниц. Для них организовывают обучающие семинары, различные форумы, круглые столы и мастер-классы. В рамках поддержки и развития предпринимательства у «Женщин бизнеса» налажено взаимодействие с областным правительством, администрацией Южно-Сахалинска, региональным министерством туризма, аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей, торгово-промышленной палатой, центром «Мой бизнес».

- Сегодня мы подписываем соглашение с Южно-Сахалинским отделением «Союза женщин России» и региональным отделением «Ассоциации юристов России». Конструктивное взаимодействие, которое нам удалось наладить с различными структурами, помогает предпринимателям решать свои бизнес-задачи, брать на себя социальную нагрузку. Многие члены нашей ассоциации занимаются благотворительностью, - отметила Татьяна Надсадина.

- Сегодня я выступаю как друг и соратник. Принимаю участие в круглом столе «Роль наставничества в карьерном развитии женщин-предпринимателей». Поговорим о трендах в бизнес-коммуникациях, создании команды и финансовом планировании, - рассказала член ассоциации «Женщины бизнеса» Евгения Антонова.

Кроме этого, в рамках конференции прозвучали доклады о мерах поддержки, защите прав предпринимателей и стратегиях выхода на международный рынок.