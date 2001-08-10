Конференция женщин-предпринимателей прошла в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Организатором мероприятия выступило сахалинское региональное отделение общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» совместно с торгово-промышленной палатой и областным правительством, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Конференция «Женское предпринимательство: поддержка и развитие в Сахалинской области» прошла в большом зале центра народного творчества. Она объединила талантливых и целеустремленных деловых женщин, которые заняты в самых разных сферах — строительстве, торговле, производстве товаров, ресторанном бизнесе, индустрии красоты и других областях.
В торжественной части приняли участие заместитель председателя областного правительства Сергей Олонцев и министр экономического развития региона Алексей Успенский. От администрации Южно-Сахалинска гостей поприветствовал исполняющий обязанности мэра Андрей Ковальчук.
- Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства сегодня является одним из приоритетов работы администрации Южно-Сахалинска. Совместно с областным правительством у нас разработаны различные механизмы поддержки. Ими можно воспользоваться на разных стадиях развития бизнеса, - сказал Андрей Ковальчук.
Конференция для женского бизнес-сообщества — это возможность обменяться опытом, полезными контактами и актуальной информацией о формах поддержки предпринимателей Южно-Сахалинска и области в целом. В сентябре 2022 года в регионе было образовано отделение общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса», которое возглавила Татьяна Надсадина. Сегодня ассоциация включает около ста участниц. Для них организовывают обучающие семинары, различные форумы, круглые столы и мастер-классы. В рамках поддержки и развития предпринимательства у «Женщин бизнеса» налажено взаимодействие с областным правительством, администрацией Южно-Сахалинска, региональным министерством туризма, аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей, торгово-промышленной палатой, центром «Мой бизнес».
- Сегодня мы подписываем соглашение с Южно-Сахалинским отделением «Союза женщин России» и региональным отделением «Ассоциации юристов России». Конструктивное взаимодействие, которое нам удалось наладить с различными структурами, помогает предпринимателям решать свои бизнес-задачи, брать на себя социальную нагрузку. Многие члены нашей ассоциации занимаются благотворительностью, - отметила Татьяна Надсадина.
- Сегодня я выступаю как друг и соратник. Принимаю участие в круглом столе «Роль наставничества в карьерном развитии женщин-предпринимателей». Поговорим о трендах в бизнес-коммуникациях, создании команды и финансовом планировании, - рассказала член ассоциации «Женщины бизнеса» Евгения Антонова.
Кроме этого, в рамках конференции прозвучали доклады о мерах поддержки, защите прав предпринимателей и стратегиях выхода на международный рынок.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:16 15 Декабря В Южно-Сахалинске 16 декабря на время проведения открытия новогодней елки ограничат движение
09:16 15 Декабря Сахалинцам, участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, необходимо сделать взносы до 31 декабря
15:26 15 Декабря В Южно-Сахалинске в воскресенье ожидается сильный снег
15:47 14 Декабря Лучшие подъезды области назвали на Сахалине и Курилах
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
18:10 30 Ноября На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
17:46 30 Ноября Сотрудница полиции на Сахалине обманом завладела квартирой жительницы Корсакова
Выбор редакции
- 14:38 Вчера В Южно-Сахалинске выпускники прошлых лет могут подать заявление на сдачу ЕГЭ
- 12:19 Вчера Жители Южно-Сахалинска продолжают переводить автомобили на газ
- 14:07 18 Декабря В Южно-Сахалинске завершился хакатон "Digital Острова.65 12/23"
- 10:41 18 Декабря Жителей Южно-Сахалинска просят сообщать о некачественной расчистке дворов на горячу линию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?