Активисты Охи задали тренд на рисунки в подъездах города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инициативная группа разрисовала 9 мест общего пользования в многоквартирных домах в Охе. Жители города оценили нестандартную идею благоустройства парадных, подхватили ее и тоже стали наносить картины на стены своих подъездов. Так, художественное оформление появилось ещё не менее, чем в 10 подъездах городского округа, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Идейным вдохновителем и создателем инициативной группы стала Екатерина Дурнова, советник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, энергетики и связи охинской администрации. Желание сделать подъезды комфортнее объединило работника администрации и местных депутатов. В свободное от работы время они наносили художественное оформление на стены и вдохновляли охинцев.
- В мае, когда стартовал конкурс на лучший подъезд, решила, что нам обязательно нужно участвовать. Идея оформлять рисунками парадные возникла спонтанно. Предложила нашему местному художнику Василию Камышному. Он принял предложение, и мы приступили обсуждать варианты рисунков. Так сложился наш, своего рода, творческий союз, - рассказала советник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, энергетики и связи охинской администрации Екатерина Дурнова.
Первый подъезд по адресу ул. Комсомольская, д. 2, Екатерина и Василий раскрасили цветами сакуры вместе с директором управляющей компании ООО "Управдом №3" Яной Корниленко. Чуть позже к ним примкнула Ульяна Измайлова - на тот момент кандидат в депутаты. Вскоре к активистам стали присоединятся местные депутаты, жители города и ученики художественной школы.
- В этом году в нашем подъезде сделали косметический ремонт. Зная о том, что в городе люди стали украшать парадные рисунками, мы с жителями нашего дружного подъезда тоже решили добавить ярких красок на стены лестничных пролётов. Также по этажам развесили и расставили кашпо с цветами. После чего нам предложили поучаствовать в конкурсе на лучший подъезд. Наши усилия были не напрасны - мы заняли первое место, - рассказала жительница дома №28 по ул. Цапко Александра Саберзян.
Темы рисунков художники совместно с жильцами дома выбирали самостоятельно. На стенах подъездов Охи расположились цветы, животные и природа Сахалина и Африки, герои советских мультфильмов, а также обитатели морей и океанов.
На этом активисты Охи останавливаться не собираются. По словам Екатерины Андреевны, на следующий год инициативная группа строит большие планы: в 2024 году хотят украсить не только подъезды, но и фасады, по примеру Южно-Сахалинска. Но для реализации этого проекта им необходимо привлечь как можно больше жителей Охи особенно с художественными навыками.
Напомним, конкурс "Подъезд образцового содержания" в области проходил в течение года ежемесячно. Цель мероприятия - создание эстетически привлекательного оформления подъездов, стимулирование граждан активнее участвовать в создании комфорта, а также повышение уровня культуры бережного отношения населения к общедомовому имуществу. Работы по текущему ремонту подъездов управляющие компании активизировали благодаря субсидии из областного бюджета на возмещение половины затрат. На сегодняшний день в порядок привели около 3 800 подъездов из запланированных 4 000. В следующем предстоит привести в порядок еще 3000 подъездов.
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