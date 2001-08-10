Сахалинцев приглашают на финал кибертурнира с призовым фондом 100 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приглашаем всех желающих поддержать островных спортсменов в полуфинале и финале чемпионата по киберспорту EMCO.TECH.SPORTS. Мероприятие пройдет 23 и 24 декабря в универсальном зале учебно-тренировочного центра "Восток" в 10:00, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Призовой фонд кибертурнира составит 100 000 рублей.

Гостей ждут захватывающие розыгрыши ценных призов, викторина по киберспорту, мастер-класс по проведению трансляций матчей и многое другое. В рамках чемпионата пройдет мини-турнир по файтингу, в котором свой отдельный призовой фонд.

Второй сахалинский кибертурнир EMCO.TECH.SPORTS организован Восточной горнорудной компанией при поддержке региональных министерств спорта, образования, агентства по развитию человеческого капитала, центра спортивной подготовки Сахалинской области и островной федерации компьютерного спорта.

Партнеры мероприятия дом отдыха "Волнолом", сахалинский туроператор "Сахтурист 65", бар "На Абордаж!".