В Южно-Сахалинске выпускники прошлых лет могут подать заявление на сдачу ЕГЭ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент образования администрации Южно-Сахалинска объявляет прием заявлений от выпускников прошлых лет, имеющих документ государственного образца об образовании, и от обучающихся учреждений среднего профессионального образования на участие в сдаче единого государственного экзамена, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подать заявление с указанием предметов, по которым участник экзамена планирует сдавать ЕГЭ, можно до 1 февраля 2024 года. Для этого при себе необходимо иметь: оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего личность (паспорт); оригинал и ксерокопию документа государственного образца об образовании или справку из профессионального образовательного учреждения о том, что он (она) является обучающимся или выпускником 2023-2024 учебного года с указанием, что курс среднего общего образования пройден; СНИЛС.

Прием заявлений осуществляется в департаменте образования администрации города Южно-Сахалинска по адресу: ул. Амурская, 88 (каб. 403). Дни приема заявлений: вторник, четверг с 14.00 до 17.00.

Выпускники общеобразовательных учреждений текущего года подают заявления для сдачи ЕГЭ в образовательное учреждение, в котором они в настоящее время осваивают основные общеобразовательные программы среднего общего образования, также до 1 февраля 2024 года.

Напомним, ЕГЭ можно сдать по следующим предметам: математика профильная, русский язык, литература, история, обществознание, иностранный язык, иностранный язык (устно), география, биология, химия, физика, информатика и ИКТ.

Отметим, в департаменте образования работает горячая телефонная линия по вопросам организации и проведения единого государственного экзамена в 2024 году: 312-687 (доб.2).