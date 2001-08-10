В Южно-Сахалинске выпускники прошлых лет могут подать заявление на сдачу ЕГЭ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент образования администрации Южно-Сахалинска объявляет прием заявлений от выпускников прошлых лет, имеющих документ государственного образца об образовании, и от обучающихся учреждений среднего профессионального образования на участие в сдаче единого государственного экзамена, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Подать заявление с указанием предметов, по которым участник экзамена планирует сдавать ЕГЭ, можно до 1 февраля 2024 года. Для этого при себе необходимо иметь: оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего личность (паспорт); оригинал и ксерокопию документа государственного образца об образовании или справку из профессионального образовательного учреждения о том, что он (она) является обучающимся или выпускником 2023-2024 учебного года с указанием, что курс среднего общего образования пройден; СНИЛС.
Прием заявлений осуществляется в департаменте образования администрации города Южно-Сахалинска по адресу: ул. Амурская, 88 (каб. 403). Дни приема заявлений: вторник, четверг с 14.00 до 17.00.
Выпускники общеобразовательных учреждений текущего года подают заявления для сдачи ЕГЭ в образовательное учреждение, в котором они в настоящее время осваивают основные общеобразовательные программы среднего общего образования, также до 1 февраля 2024 года.
Напомним, ЕГЭ можно сдать по следующим предметам: математика профильная, русский язык, литература, история, обществознание, иностранный язык, иностранный язык (устно), география, биология, химия, физика, информатика и ИКТ.
Отметим, в департаменте образования работает горячая телефонная линия по вопросам организации и проведения единого государственного экзамена в 2024 году: 312-687 (доб.2).
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