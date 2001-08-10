Тихоокеанское
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13:58, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине стартовала традиционная рождественская благотворительная акция "Сотвори свое Чудо"

На Сахалине стартовала традиционная рождественская благотворительная акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 декабря на Сахалине стартовала, ставшая уже традиционной, благотворительная акция по сбору подарков для детей из детских домов, социально-реабилитационных центров и малоимущих семей «Сотвори свое Чудо».

Активисты молодежной организации «Братство Александра Невского» распространили около тысячи листовок с приглашением принять участие в благотворительной акции.

Акция "Сотвори свое Чудо" по сбору подарков для детей из детских домов, социально-реабилитационных центров и малоимущих семей проходит на Сахалине с 2008 года. Ее организатор, Сахалинская региональная общественная организация «Братство Александра Невского», при поддержке отдела по работе с молодежью Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

Благотворительная акция будет проходить с 19 декабря по 7 января. Как рассказал один из ее организаторов, руководитель отдела по работе с молодежью епархии протоиерей Виктор Горбач, дата начала проведения благотворительной акции выбрана не случайно.

19 декабря весь православный мир отмечает память святого Николая Чудотворца. По преданию, этот святой подбросил в дом одной бедной семьи три мешочка с деньгами, желая таким образом помочь ей выдать дочерей замуж. Так родилась традиция обмена подарками на Рождество.

В рождественские праздники, собранные подарки будут переданы воспитанникам детских домов и реабилитационных центров Южно-Сахалинска, Анивского, Холмского, Томаринского и других районов области. Ежегодно, активисты Братства Александра Невского готовят для детей большую концертную и игровую программу.

По согласованию с социальными службами Южно-Сахалинска подарки и поздравления будут доставлены детям из малообеспеченных семей областного центра. Кроме того, в рождественские праздники активисты «Братства Александра Невского» поздравят семьи сахалинцев — участников Специальной военной операции.

Отвечая на вопрос Что можно принести в качестве подарка? Организаторы рекомендуют: интересные познавательные книги и игры.  Сладкие подарки, игрушки, наушники и зарядные устройства, карандаши, фломастеры и краски. Лыжи или коньки. 

В прошлые годы сбор подарков проходил на центральной площади областного центра, а теперь, для удобства горожан сбор проходит в помещении православного лектория при храме Святителя Иннокентия Московского. В первый же день после информирования жителей о сборе подарков, несколько человек принесли игрушки и детские книги.

Свои подарки вы сможете передать в православный лекторий при храме Святителя Иннокентия Московского по адресу: ул. Пограничная, 38 с 10 до 19 часов. Телефон для справок 26-14-96.

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