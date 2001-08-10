На Сахалине стартовала традиционная рождественская благотворительная акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 декабря на Сахалине стартовала, ставшая уже традиционной, благотворительная акция по сбору подарков для детей из детских домов, социально-реабилитационных центров и малоимущих семей «Сотвори свое Чудо».

Активисты молодежной организации «Братство Александра Невского» распространили около тысячи листовок с приглашением принять участие в благотворительной акции.

Акция "Сотвори свое Чудо" по сбору подарков для детей из детских домов, социально-реабилитационных центров и малоимущих семей проходит на Сахалине с 2008 года. Ее организатор, Сахалинская региональная общественная организация «Братство Александра Невского», при поддержке отдела по работе с молодежью Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

Благотворительная акция будет проходить с 19 декабря по 7 января. Как рассказал один из ее организаторов, руководитель отдела по работе с молодежью епархии протоиерей Виктор Горбач, дата начала проведения благотворительной акции выбрана не случайно.

19 декабря весь православный мир отмечает память святого Николая Чудотворца. По преданию, этот святой подбросил в дом одной бедной семьи три мешочка с деньгами, желая таким образом помочь ей выдать дочерей замуж. Так родилась традиция обмена подарками на Рождество.

В рождественские праздники, собранные подарки будут переданы воспитанникам детских домов и реабилитационных центров Южно-Сахалинска, Анивского, Холмского, Томаринского и других районов области. Ежегодно, активисты Братства Александра Невского готовят для детей большую концертную и игровую программу.

По согласованию с социальными службами Южно-Сахалинска подарки и поздравления будут доставлены детям из малообеспеченных семей областного центра. Кроме того, в рождественские праздники активисты «Братства Александра Невского» поздравят семьи сахалинцев — участников Специальной военной операции.

Отвечая на вопрос Что можно принести в качестве подарка? Организаторы рекомендуют: интересные познавательные книги и игры. Сладкие подарки, игрушки, наушники и зарядные устройства, карандаши, фломастеры и краски. Лыжи или коньки.

В прошлые годы сбор подарков проходил на центральной площади областного центра, а теперь, для удобства горожан сбор проходит в помещении православного лектория при храме Святителя Иннокентия Московского. В первый же день после информирования жителей о сборе подарков, несколько человек принесли игрушки и детские книги.

Свои подарки вы сможете передать в православный лекторий при храме Святителя Иннокентия Московского по адресу: ул. Пограничная, 38 с 10 до 19 часов. Телефон для справок 26-14-96.