На Сахалине ввели в эксплуатацию новую ЛЭП "Шахтерская - Ударновская"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершило масштабную реконструкцию линии электропередачи напряжением 35 кВ «Шахтерская - Ударновская». Проект реализован в рамках программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Ее главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения региона, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
Линия электропередачи, соединяющая подстанции «Шахтерская» и «Ударновская», имеет важное значение для резервирования электроснабжения поселка Шахтерск и угледобывающих предприятий, а также обеспечивает подачу электроэнергии селу Ударное Углегорского района и угольной шахте.
ЛЭП была построена более 30 лет назад. Несмотря на проводимые ремонтные работы, она не обеспечивала достаточный уровень надежности из-за повышенных климатических нагрузок.
«По сути данная реконструкция ЛЭП – это новое строительство. Были заменены все 36 изношенных деревянных опор на стальные, смонтирован новый провод c увеличенной пропускной способностью в гололедоупорном исполнении, установлены птицезащитные устройства различных типов», - отметил заместитель генерального директора по развитию ПАО «Сахалинэнерго» Евгений Тищенко.
Все комплексные испытания на энергообъекте завершены, линия электропередачи введена в эксплуатацию.
Напомним, к реализации масштабной программы ПОУРЭК Сахалинэнерго приступило три года назад. Всего будут реконструированы или построены 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторная подстанция общей мощностью 790 МВА. Необходимость реализации ПОУРЭК вызвана особенностями региона – здесь сложные климатические условия, сильные циклоны, ледяные дожди. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без учета этих факторов, но практика показала необходимость значительных изменений.
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