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Вице-мэр Южно-Сахалинска Ильдар Ахтариев 20 декабря проведет встречу с жителями Владимировки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В среду, 20 декабря, вице-мэр Ильдар Ахтариев проведет встречу с жителями Владимировки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На вопросы граждан также ответят руководители структурных подразделений муниципалитета. Мероприятие состоится по адресу: ул. Сахалинская, 106, А. Начало - в 18.30.
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