Тихоокеанское
информационное агентство
20 Декабря 2023
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Вице-мэр Южно-Сахалинска Ильдар Ахтариев 20 декабря проведет встречу с жителями Владимировки
12:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Вице-мэр Южно-Сахалинска Ильдар Ахтариев 20 декабря проведет встречу с жителями Владимировки

Вице-мэр Южно-Сахалинска Ильдар Ахтариев 20 декабря проведет встречу с жителями Владимировки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 20 декабря, вице-мэр Ильдар Ахтариев проведет встречу с жителями Владимировки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На вопросы граждан также ответят руководители структурных подразделений муниципалитета. Мероприятие состоится по адресу: ул. Сахалинская, 106, А.   Начало - в 18.30.

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