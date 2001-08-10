Власти Южно-Сахалинска занимаются решением вопроса с водоотводной канавой в СНТ "Гвоздичка"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Власти Южно-Сахалинска опровергли информацию о том, что отказываются оказать содействие жительнице СНТ «Гвоздичка» с решением вопроса по расчистке водоотводной канавы из-за которой подтапливает земельный участок.
Ситуацию прокомментировал вице-мэр Алексей Римша, который не один год, в том числе будучи директором завода им. Федотова, на постоянной основе силами предприятия откликается и оказывает содействие дачникам в решении вопросов, которые люди не могут выполнить своими силами или решить через председателей.
Так, только за это лето завод провел большой объём работы — это отсыпка участков, ремонт заборов, дачных домиков. В том числе выполнены работы по восстановлению систем водоотведения - в этом году завод отработал на территории трёх СНТ. Отметим, эту проблему планомерно должны были решать председатели обществ, но не выполнили. Поэтому администрация города подключается к безотлагательным работам, которые люди сами выполнить в силу каких-либо обстоятельств не могут.
Особое внимание администрация города уделяет семьям ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. В частности, решается вопрос и с подтоплением земельного участка в СНТ «Гвоздичка» по ул. Земляничной. В октябре этого года заявитель обратилась за помощью. Территорию отсыпали. Однако участок оставался обводненным. Причина – водоотводная канава проходит как минимум по пяти участкам других дачников. На неё вынесли заборы, постройки, что не дает канаве функционировать. Поскольку решение вопроса зависит от собственников соседних земельных участков, администрация обратилась к председателю сахалинского отделения Союза садоводов с просьбой организовать работу с дачниками, чтобы обеспечить доступ техники и рабочих завода на их территорию. Работы можно выполнить и в зимний период, чтобы уже весной проблема подтопления участка не возникала. Но пока обратной связи союз садоводов администрации не дал, а только придал огласке обращение мэрии, не озвучив проделанную ранее работу. Вопрос остается на контроле до полного решения.
В администрации подчеркивают, что всегда открыты к диалогу с жителями, в том числе проживающими на территориях СНТ.
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