Жители Южно-Сахалинска продолжают переводить автомобили на газ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителям областного центра напоминают о преимуществах перевода автомобилей на газ, а также о механизмах компенсации затрат на переоборудование транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Автовладельцы могут переоборудовать личный транспорт за счет собственных средств, а затем подать документы на компенсацию в департамент городского хозяйства. Еще один вариант — заключение трехстороннего соглашения, в котором в том числе участвует администрация города. После получения подтверждающих документов муниципалитет производит оплату в размере не более 150 тыс. рублей напрямую организации, оказывающей услугу по переводу автомобиля на газомоторное топливо.
Для получения компенсации необходимо, чтобы были соблюдены два основных требования: автомобиль не должен быть старше 20-ти лет; заявителю необходимо иметь прописку на территории городского округа. С начала 2023 года году этими мерами поддержки воспользовались порядка почти 600 южносахалинецев.
Перечень организаций, предоставляющих услуги по переводу транспорта на газ, размещен на официальном сайте администрации города.
Получить консультацию по переводу транспортного средства на газомоторное топливо можно в департаменте городского хозяйства по адресу: пр. Мира, 64А, а также по телефону 300-584 (доб. 8).
С начала года в Южно-Сахалинске переведено на газ почти 600 автомобилей. С момента действия муниципальной программы на газомоторное топливо переоборудовано более 3000 автомобилей.
Отметим, газ является наиболее экологичным и экономичным видом топлива. Его стоимость на порядок меньше бензина. Также для владельцев автомобилей, работающих на газомоторном топливе, на 50% снижен транспортный налог.
Напомним, газификация Южно-Сахалинска и перевод автомобилей на газомоторное топливо – одно из ключевых направлений работы администрации города, которое находится на контроле мэра Сергея Надсадина, регионального координатора проекта партии «Единая Россия» «Зелёная экономика». Работы осуществляются при поддержке областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко.
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