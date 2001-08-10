В Сахалинской области искусственный интеллект поможет тушить лесные пожары и ставить диагнозы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правительство Сахалинской совместно со Сбером внедряет в повседневную работу технологии искусственного интеллекта, чтобы сделать получение государственных услуг проще и комфортнее для людей, а также улучшить систему управления регионом, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Островные министерства и ведомства уже используют технологии искусственного интеллекта (ИИ) в своей работе. К примеру, медицинские снимки проходят через фильтр ИИ, который отмечает отклонения от нормы. После этого специалисты изучают изображения, вызвавшие сомнения, и ставят окончательный диагноз.

Технологии помогают бороться с лесными пожарами. ИИ анализирует данные с камер видеонаблюдения, установленных на трассе Южно-Сахалинск – Оха, и определяет угрозу возникновения пожара. В этом году таким способом удалось быстро ликвидировать три пожара. В отличие от снимков из космоса, изображения с камер поступают мгновенно, и благодаря оперативному реагированию огонь не успевает распространиться.

С помощью цифровых технологий проводится также мониторинг качества воды и воздуха, ликвидации незаконных свалок, уборки города и расчистки снега. А система «Безопасный город» позволяет оперативно выявлять нарушителей, благодаря чему жители могут чувствовать себя в безопасности.

– Мы уже год работаем в системе управления регионом на основе больших баз данных. И этот механизм показал свою эффективность, – сказал губернатор Валерий Лимаренко. – Он позволяет лучше понимать, что происходит в каждой сфере – медицине, образовании, социальной политике, строительстве и любой другой. Благодаря этому в режиме реального времени можно увидеть, где не хватает талонов к врачам, где стройка отстает от графика, где образуются ямы на дорогах. С нового года совместно со Сбером мы будем внедрять цифровые технологии еще шире и активнее. Искусственный интеллект не заменит человека, но мы будем использовать технологии, чтобы обеспечить безопасную и комфортную среду для жителей и гостей региона, повысить качество здравоохранения, образования, ЖКХ и всех государственных услуг.

Для технологического развития островного региона будут использоваться показавшие хороший результат инструменты от Сбера. В правительстве Сахалинской области прошла серия практических семинаров по внедрению ИИ со специалистами крупнейшего финансового конгломерата.

– Сегодня по ряду задач искусственный интеллект существенно превосходит людей. Например, система распознавания лиц в толпе дает точность 90-95%. У человека отбор по фотографиям, не всегда хорошего качества, занял бы в разы больше времени и не дал бы такого результата. Сейчас растет популярность больших лингвистических моделей для составления текстов, но они все еще несовершенны. Искусственный интеллект не может ставить цели и изъявлять волю, это прерогатива человека, – отметил директор департамента развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения ПАО «Сбербанк» Максим Еременко.

Сегодня Сбер как центр компетенций развивает собственные разработки на основе искусственного интеллекта и способствует внедрению ИИ-решений по всей стране. Совместно с региональным правительством финансовый конгломерат реализует проект «Остров технологий»: Сахалинская область станет пилотным регионом – лидером по внедрению ИИ для улучшения всех сфер жизни.