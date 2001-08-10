В Южно-Сахалинске состоялся третий форум добровольцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На форуме обсуждались проблемы и перспективы сопровождения воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот. Организатором выступил департамент образования Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Всего в событии приняли участие около 70 человек. Это представители сферы образования, специалисты, которые оказывают психолого-педагогическую поддержку выпускникам детских домов, серебряные добровольцы, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, а также некоммерческие организации, которые помогают в социализации детей и подростков, оставшихся без попечения родителей.

Открыла мероприятие вице-мэр Елена Федорова, которая отметила, что за три года выросло число участников форума, заинтересованных в судьбе каждого ребенка.

- Когда мы начинали, казалось, что тема социального сиротства – задача образования и системы профилактики. Но, наш форум показал, сколько неравнодушных людей нацелены на общее дело – не потерять ни одного ребенка. Для нас важны выпускники детских домов любого возраста. Главное, чтобы дети становились счастливыми, легко встраивались в общество. Важно, чтобы они стали достойными гражданами нашего города и страны. Эта задача объединила специалистов разных отраслей. 3 года для форума – небольшой возраст. Но все это время мы работаем над решением задачи по успешной социализации и сопровождению взрослых выпускников детских домов, – рассказала Елена Федорова.

Вице-мэр особенно подчеркнула вклад серебряных волонтеров в работу по подготовке ребят из центра семейного устройства «Звездный» к взрослой жизни.

Напомним, в конце 2022 года отдел опеки и попечительства департамента образования города Южно-Сахалинска разработал комплексную программу работы на 2023 год. К социализации детей из центра семейного устройства «Звездный» привлекли серебряных волонтеров, специалистов опеки, психологов, добровольцев из общественных организаций. Участники программы регулярно приезжали к детям, помогали развивать навыки коммуникации, делились опытом, устанавливали доверительные отношения.

- В течение года мы приезжали в центр «Звездный». Это была очень интересная работа. Мы постепенно налаживали контакт, искали подход через игры и сказки, совместные мероприятия, проводили конкурсы и концерты к праздникам. Мы многому научились у детей, а они у нас. Чем больше дети будут общаться с людьми за пределами детского дома, тем легче они будут адаптироваться в обществе, - поделилась мнением сопредседатель совета добровольчества при администрации Южно-Сахалинска Надежда Тарасова.

Особое внимание в программе было уделено профессиональной ориентации детей-сирот. Для них устраивали экскурсии на предприятия, оказывали содействие в летнем трудоустройстве.

В ходе форума вице-мэр Елена Федорова отметила, что Южно-Сахалинск стал победителем Всероссийского конкурса «Города для детей», в номинации – «В фокусе семья» (популяризация семейных ценностей, ответственного родительства).

Отметим, всего участниками конкурса, учрежденного фондом защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стали 292 муниципалитета, которые реализовали более 26 тыс. социально-значимых мероприятий. Лидеров определили по 7 номинациям.