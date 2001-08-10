На материковой части Дальнего Востока установилась аномально низкая температура

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аномальные морозы, установившиеся в Приамурье, принес Сибирский антициклон. Экстремально низкими температуры в регионе будут всю рабочую неделю. Амургидрометцентр выдал очередное штормовое предупреждение, пишет ИА "Порт Амур".

"C 19 по 22 декабря местами по восточным районам Амурской области сохраняется аномально холодная погода - среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 7° и более", - говорится в сообщении региональной метеослужбы.

Как сообщает Гидрометцентр, виновником аномально холодной погоды является малоподвижный Сибирский антициклон. Под его влиянием сильные морозы фиксируют не только в Приамурье, но и в Бурятии, Забайкалье, Еврейской автономии и южных районах Хабаровского края. Местами температура опускается до -45°…-48°.