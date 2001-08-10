Не все жители Южно-Сахалинска любят Новый год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

SuperJob провёл опрос среди жителей Южно-Сахалинска и выяснил, представители каких профессий любят Новый год больше всего. При этом 1 из 100 респондентов признались, что ненавидят праздник из-за "искусственного ажиотажа вокруг смены календаря", пишет astv.ru.

Так, согласно опросу, 35% южносахалинцев просто обожают Новый год, ещё 30% любят, но без фанатизма. Каждый четвёртый относится к празднику спокойно, а 3% - не любят вообще.

Женщины в Южно-Сахалинске любят Новый год больше, чем мужчины, а молодёжь - больше старшего поколения.

"Среди представителей распространённых профессиональных групп чаще всего в той или иной степени любви к Новому году признавались дизайнеры (84%), учителя (77%) и специалисты по логистике (70%). Реже других празднику радуются рабочие, водители и ИТР - многим из них приходится работать, пока вся страна отдыхает на каникулах", - отметили в пресс-службе SuperJob.

Среди маркетологов много как тех, кто очень любит Новый год (46%), так и ненавидящих этот праздник (10%). "В декабре пашем как проклятые, а в январе - затишье и нет выручки", - говорят специалисты.