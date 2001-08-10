В 2023 году в Южно-Сахалинске капитально отремонтировали более 7 км дорог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Один из главных факторов создания комфортной городской среды - содержание улично-дорожной сети и ремонт дорог. О том, каким выдался год для дорожного хозяйства областного центра, рассказал курирующий данное направление вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Алексей Римша.
Уточним, общая протяженность дорог городского округа - 372 км, из них больше половины с асфальтовым покрытием. С 2019 года Южно-Сахалинск включился в национальный проект «Безопасные качественные дороги», который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина и нацелен на приведение дорог в соответствие современным требованиям и нормативам. Работу в этом направлении администрация Южно-Сахалинска ведет на постоянной основе.
- Если говорить о капитальном ремонте транспортных артерий города, вначале 2023 муниципалитетом были запланированы строительно-монтажные работы улично-дорожной сети общей протяженностью порядка 2,8 км. К концу года при дополнительном финансировании из бюджета Сахалинской области и поддержке губернатора Валерия Лимаренко, мы подошли к цифре в 7 км отремонтированных дорог, - уточнил Алексей Римша. - Нам удалось обновить несколько центральных улиц города - Пуркаева, Победы, Крайняя, Фабричная и другие. При этом капитальный ремонт дорог осуществлялся комплексно: это не только асфальтирование, но и замена коммуникаций, бордюров, обустройство тротуаров, освещения, парковочных карманов, озеленение, установка новых автобусных павильонов.
Так, в 2023 году были капитально отремонтированы: проспект Победы от пл. Победы до ул. Комсомольской, улица Фабричная на всем протяжении, участок улицы Крайней от ул. Долинской до ул. Карьерной, улицы Зеленая и Речная в селе Березняки.
Один из значимых проектов этого года в сфере дорожного хозяйства – ремонт улицы Пуркаева. Впервые за 12 лет здесь проведен масштабный ремонт от перекрестка с ул. Комсомольской до ул. Железнодорожной, включая кольцевую развязку. Кроме нового асфальта, были установлены «плавающие» люки колодцев, обновлены бордюры, тротуары с пониженными входами для удобства маломобильных групп населения.
В уходящем году также проведен ремонт одной из центральных городских улиц - Ленина. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на участке Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Победы обустроен ливневый коллектор, заменен асфальт и благоустроена пешеходная зона.
Также был проведен ремонт ул. Долинской от ул. Украинской до ул. Крайней, путепровода по ул. Транзитной. В 2023 году были продолжены работы по строительству ул. Просвещения и реконструкции моста через р. Сусуя по
ул. Сахалинской.
Кроме того, в 2023 году капитально отремонтировано около 2 километров дороги Южно-Сахалинск - Синегорск, работы будут продолжены в следующем году. Напомним, в мае 2021 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко синегорская трасса была передана в областную собственность, что позволило направить на ремонт средства из вышестоящих бюджетов.
В рамках реализации программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» по субсидии выделенной Министерством Строительства Сахалинской области в селе Дальнее были проведены работы по обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков предоставленных многодетным семьям общей протяженностью более 2700 метров.
В 2023 были продолжены работы по текущему содержанию улично-дорожной сети городского округа: восстановлено более 82 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, проведено профилирование проезжей части грунтовых дорог с добавлением инертного материала на площади более 221 тысячи м2, восстановлено 815 м2 тротуаров, нанесено более 124 км разметки, отремонтировано 1168 шт дорожных знаков, 48 пешеходных переходов приведено к нормативу для передвижения маломобильных граждан.
Один из важных этапов модернизации дорожного хозяйства - проведение проектно-изыскательских работ. В 2023 году подготовлена документация по ряду объектов, в их числе реконструкция ул. Железнодорожной от ул. Сахалинской до
ул. Транзитной, ремонт ул. Бумажной от пр. Мира до ул. Ленина и других.
Из перспектив развития дорожной инфраструктуры. В 2024 году завершится реконструкция четырехполосного моста через р. Сусуя, который значительно разгрузит трафик на этом участке. Также на следующий год запланирован капитальный ремонт ул. Карьерной и пр. Победы от ул. Ленина до ул. Железнодорожной. В этом году начата работа над знаковым и важным проектом для города - завершено проектирование и приступают к строительству ул. Горького от Больничной до улицы Зимы. Его реализация запланирована до 2025 года.
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