Сахалинскую молодежь приглашают стать участником команды КВН и выступить на Первом канале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Молодых сахалинцев приглашают принять участие в онлайн-кастинге в Сахалинскую команду КВН. Для тех, кто не успел попробовать свои силы в очном формате, организаторы предоставили уникальную возможность. Веселые и находчивые от 18 до 35 лет могут отправить свою видеовизитку до 25 декабря, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодёжи.

Кандидаты, получившие положительный ответ, смогут представить Сахалинскую область в 2024 году на 35-ом Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2024». Также они станут участниками телевизионной съемки игры на Первом канале.

«Идея провести кастинг принадлежит агентству по делам молодежи и сахалинскому молодежному ресурсному центру. Лига на территории Сахалина существует не одно десятилетие. Но в последние годы лига подошла к своему пику, потому что, старые команды уже повзрослели, а приемников возрастить еще не успели. Сейчас перед нами стоит задача создать новую команду, которая бы смогла достойно представить область на юбилейном фестивале команд КВН «КиВиН – 2024», - главный специалист Сахалинского молодежного ресурсного центра Максим Немец.

Для того, что стать претендентом в команду необходимо снять видеовизитку до 3 минут. В ней должен быть отражен творческий потенциал участника. Чтобы стать частью сборной Сахалинской области, можно спеть песню, станцевать, показать акробатические трюки или прочитать поэму. Главное – заинтересовать зрителя и превратить свой талант в яркую фишку сахалинской сборной.

Напомним, что в конце ноября в арт-резиденции «Маяк» уже состоялись первые просмотры самых веселых и находчивых представителей Сахалина. На кастинге творческие номера продемонстрировали кандидаты в областную команду КВН.

Подробности по телефону: 8-985-505-03-20 (Вячеслав Юрьевич)

Видеовизитки отправлять на почту [email protected]