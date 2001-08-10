Более 100 семей из Корсаковского района переехали из аварийного жилья в современные новостройки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для островитян возвели современные дома в Корсакове и Озерском. Ключи от новых квартир сахалинцы получили бесплатно благодаря программе расселения аварийного фонда, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Счастливыми обладателями квадратных метров в новостройке по улице Лермонтова, 26/5 в Корсакове стали 57 семей. В квартирах предусмотрена отделка «под ключ», сантехника, водонагреватели и электрические плиты. Во дворе обсутроили детскую площадку и парковочную зону.

– Мы жили в двушке по улице Заозерной. Теперь переезжаем в новую квартиру площадью шестьдесят квадратов. Она очень светлая, просторная, сухая, с большими балконом и коридором. Потрясающе! Мы очень счастливы! – отметила жительница Корсакова Татьяна Таксанова.

В дома № 32/1 и 32/2 на улице Центральной села Озерское переехали жители Озерского, Берегового и Пихтового.

– Родилась и всю жизнь прожила в селе Пихтовом. Дом старенький уже, вода привозная, дрова – покупные, снег приходилось каждую зиму чистить. Сейчас будем жить в благоустроенной квартире. Комнаты светлые, большие, тепло в доме и печку топить не нужно, – поделилась эмоциями новосёл Елена Кабанова.

В течение пяти лет в Корсаковском районе расселено более 40 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Для решения данной проблемы с 2019 года построено 20 многоквартирных домов, а в благоустроенные квартиры переселено 957 семей. Работа по расселению аварийного фонда будет продолжена.

Сахалинская область находится в лидерах по реализации программы расселения из аварийного фонда, которая является частью нацпроекта «Жильё и городская среда».

– У нас сформирована новая программа, в которую мы включили 740 тысяч квадратных метров аварийного жилья. К сегодняшнему дню треть уже расселена. Эта работа сделана за прошедшие два года. Мы получаем существенную поддержку из федерального центра. Из тех средств, которые по поручению Президента были направлены на эти цели, мы получили почти 20 миллиардов рублей, – рассказал министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.

Всего в этом году из аварийного фонда расселено более 3,3 тысячи жителей островного региона. В планах на следующий год – расселить более 120 тысяч квадратных метров аварийного фонда.