Тихоокеанское
информационное агентство
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15:10, | Новости общества Сахалина и Курил

Вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов 19 декабря проведет встречу с жителями Березняков

Вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов 19 декабря проведет встречу с жителями Березняков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, 19 декабря, вице-мэр Виталий Данилов проведет встречу с жителями Березняков, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На вопросы граждан также ответят руководители структурных подразделений муниципалитета. Мероприятие состоится по адресу: с. Березняки, ул. Крайняя, 8а. Начало - в 18.30

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