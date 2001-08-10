Южно-Сахалинск стал первым в стране по развитию государственно-частного партнерства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Национальный Центр государственно-частного партнерства подвел итоги рейтинга 208 городов по итогам третьего квартала. Результаты были озвучены 15 декабря в ходе онлайн-эфира. Участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи принял вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Всего экспертную оценку прошли 456 проектов из 208 городов страны. Южно-Сахалинск занял первое место - 89,2 балла по привлечению частных инвестиций в инфраструктуру. Отметим, Национальный Центр ГЧП выявляет лидеров дважды в год. Областной центр сохраняет лидерство на протяжении 12 месяцев.
- Мы побеждали в первом квартале, удерживаем позиции и сейчас. Южно-Сахалинск набрал большое количество баллов. Учитывалось число заключенных концессионных соглашений, объем инвестиций, которые вкладываются в экономику города, разработка нормативно-правовой базы и т.д. В Южно-Сахалинске сложилась эффективная практика по работе с концессионерами. Это дает нам возможность строить объекты здесь и сейчас, а рассчитываться - ритмично в течение нескольких лет. Яркий пример - концессионеры пользуются доступными ресурсами, которые предлагает Фонд развития городов, госкорпорация ВЭБ РФ. Мы построили газовую котельную на юге города с использованием средств Фонда развития городов со ставкой 3%. Это привело к снижению стоимости строительства, что в свою очередь отразилось на сокращении тарифа и привело к снижению субсидирования предприятия. В конечном итоге это позволило снизить нагрузку на бюджет, - рассказал вице-мэр Виталий Данилов.
В 2024 году администрация города продолжит работу в этом направлении. Прорабатывается возможность заключения двух концессионных соглашений по модернизации городской системы теплоснабжения, а также реконструкции объектов водоснабжения в северной части Южно-Сахалинска.
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