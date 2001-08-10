Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2023
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14:18, | Новости общества Сахалина и Курил

На перекрестке пр. Мира и ул. Буюклы в Южно-Сахалинске заработал светофор

На перекрестке пр. Мира и ул. Буюклы в Южно-Сахалинске заработал светофор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С сегодняшнего дня движение на перекрестке пр. Мира и ул. Буюклы в районе Дома торговли регулирует адаптивный светофор, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщили в Центре управления городской мобильностью Южно-Сахалинска, был введен в эксплуатацию новый светофор. Сейчас многие автомобилисты проезжают участок, не обращая внимание на запрещающий сигнал светофора, нарушая ПДД и провоцируя аварийные ситуации. Водителей просят быть внимательными при проезде перекрестка.

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