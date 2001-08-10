В Южно-Сахалинске завершился хакатон "Digital Острова.65 12/23"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился хакатон «Digital Острова.65 12/23». Соревнование организовано с целью популяризации применения искусственного интеллекта, поиска, развития и поддержки талантливой и творчески активной молодежи, перспективных специалистов по созданию продуктов и сервисов в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, AR дизайна, администрирования и управления цифровыми проектами, способных к работе в команде, рассказали ТИА "Острова" в региональном министурстве цифрового и технологического развития.
23 команды приняли активное участие в хакатоне, продемонстрировав высокий уровень знаний и навыков в различных областях IT. Участники в течение трех интенсивных дней разрабатывали решения, которые могут внести значительный вклад в развитие IT-сферы и улучшение качества жизни жителей региона.
- Мероприятие обеспечило участникам уникальную возможность продемонстрировать свои навыки и таланты, а также познакомиться с новыми технологиями и трендами в области искусственного интеллекта и AR-дизайна. Было приятно видеть, как молодые специалисты с энтузиазмом и усердием бросают вызов сложным задачам, представляя инновационные идеи и решения. Мы надеемся, что этот опыт станет для них стимулом к дальнейшему развитию в области IT в регионе, — сказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
Все команды проявили высокий уровень профессионализма и инновационного подхода к разработке технологических решений. В результате ожесточенной борьбы и творческого подхода к задачам, победители были определены в каждой из категорий.
Участники соревновались в трех различных категориях: Искусственный интеллект, Острова.65 и Дополненная реальность. В категории "Искусственный интеллект" победила команда "Нейровитязи", представившая проект по анализу текстов для определения их тональности. В категории "Острова.65" лидером стала команда "Ошибка 418", разработавшая сервисы для улучшения качества жизни жителей области – веб-сервис для приютов с домашними животными. В категории "Дополненная реальность" первое место заняла команда "Arcade", предложившая интересное решение по оживлению муралов на зданиях и получению анимаций, дополнительной информации и аудиогида.
Более подробное описание проектов можно будет прочитать в социальных сетях министерства цифрового и технологического развития.
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