Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2023
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14:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 18 декабря, южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу: терпуг – 69 руб/кг, камбала - 69 руб/кг, минтай - 69 руб/кг, треска - 92 руб/кг. Торговля осуществляется по следующим адресам:

- с 13.00 до 18.00 - ул. Емельянова, 31/2;

- с 13.00 до 18.00 – пр. Мира 229, ТЦ Янтарь, торговое место №8-10;

- с 13.00 до 20.00 - ул. Ленина, 252 Б, торговое место D10;

- с 13.00 до 20.00 магазин «Остров Сахалин», ул. Сахалинская, 59.

Реализация ведется в рамках проекта «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой».

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