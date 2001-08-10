Южно-Сахалинск и Хэйхэ определили планы во взаимному сотрудничеству в следующем году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Делегация областного центра во главе с вице-мэром города Вячеславом Кожуховым посетила Хэйхэ для подведения итогов года в рамках Пятистороннего протокола намерений о сотрудничестве, который год назад подписали города Благовещенск, Южно-Сахалинск, Нижний Новгород, Чжухай и Хэйхэ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Представители ведомств, отвечающих за внешние связи, высоко оценили вклад пяти городов в развитие международных отношений. У сторон большие перспективы в части проведения культурных обменов, спортивных событий, развития сфер образования, туризма, сельского хозяйства, торговли и других направлений. Напомним, в июне глава города Сергей Надсадин вместе с командой администрации принял участие в работе 32-й Харбинской торгово-экономической выставки. Важным событием также стало участие областного центра в российско-китайском молодежном съезде, который состоялся в Хэйхэ. Кроме того, летом Южно-Сахалинск презентовал инвестиционно-экономический потенциал на IX Китайской международной выставке приграничной торговли в Суйфэньхэ.

- Участники встречи отметили, что все мероприятия прошли по намеченному плану, с ожидаемым эффектом. Определён алгоритм дальнейшей работы в рамках пятистороннего взаимодействия. Запланирован ряд событий на следующий год, ключевым из которых станет встреча представителей пяти городов, которая пройдет в Южно-Сахалинске, – рассказал Вячеслав Кожухов.

Добавим, в рамках рабочей поездки подписано соглашение о сотрудничестве между школой №5 города Хэйхэ и школой №22 Южно-Сахалинска. Также состоялась встреча с представителями департамента туризма Хэйхэ, на которой областной центр презентовал туристические маршруты города и обозначил планы по обмену детскими делегациями в 2024 году.