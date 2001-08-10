В Южно-Сахалинске прошел семинар для педагогов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В детском технопарке «Кванториум» при гимназии №3 состоялся семинар «Для своих: скучно не будет», в котором приняли участие десятки педагогов из школ, детских садов и учреждений дополнительного образования Южно-Сахалинска, Взморья, Ноглик и Долинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала руководитель технопарка «Кванториум» при гимназии №3 Светлана Костюк, основной целью мероприятия стало стремление создать сообщество, где педагоги могли бы вдохновлять друг друга, взаимодействовать и обмениваться опытом.

- Мы хотим познакомить сотрудников образовательных учреждений с возможностями детского технопарка и тем, как интегрировать наши образовательные процессы с новыми технологиями, - отметила Светлана Костюк.

На семинаре, кроме нетворкинга, прошли педагогические игры и мастер-шоу от наставников технопарка. Участники узнали об искусственном интеллекте в образовании, применении анимации, 3D-печати, инструментах проектной деятельности и многое другое.

Напомним, детский технопарк «Кванториум» при гимназии №3 был открыт в 2019 году в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Цель детских технопарков - создать систему современных высокотехнологичных площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков на территории России. Кванториумы содействуют ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала.