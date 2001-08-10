Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2023
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12:18, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдет семинар о нейростеях для бизнесменов

В Южно-Сахалинске пройдет семинар о нейростеях для бизнесменов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска приглашает предпринимателей и самозанятых граждан на бесплатный семинар «Как сделать свой бизнес успешным с помощью нейросетей». Он состоится 20 декабря в 10:30 часов по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 173, 4 этаж (зал заседаний администрации города), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подробная информация размещена на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска

Заявки на участие в семинаре принимаются по ссылке.

Справки по телефону: 300-594 (доб.1-5).

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