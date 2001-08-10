На Камчатке из-за непогоды сильно пострадал аэропорт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэропорт в Тиличиках на Камчатке серьезно пострадал из-за непогоды. Его нормальную работу пытаются восстановить уже несколько дней – после циклона, который действовал на север края 15 декабря, сообщает ТК "41 Регион".
Как стало известно корреспонденту редакции, сильным ветром с бухты Скрытая на территорию аэропорта нагнало воду. Оказался залит склад ГСМ, взлетно-посадочная полоса, были разбиты окна двух помещений аэровокзала, светосигнальное оборудование аэродрома вышло из строя.
В настоящее время идут работы по расчистке ВПП. Пока аэропорт может принимать лишь вертолеты. Из-за сложной ситуации пока задержаны два рейса – вылета ждут около 50-ти пассажиров.
17 декабря было задержано четыре рейса. Вовремя не смогли улететь 76 пассажиров. Всего же за прошедшие сутки выполнены два рейса, с помощью самолёта Як-40 и вертолёта перевезено 29 пассажиров по маршрутам «Елизово – Оссора» и «Оссора –Тиличики». На контроле выполнение 2-х задержанных рейсов, которыми должны были вылететь 47 пассажиров.
Пассажиры всех задержанных рейсов разместились у родственников. Сегодня, 18 декабря, в аэропорту продолжаются работы по расчистке взлетно-посадочной полосы.
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