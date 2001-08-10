Сахалинцам расскажут о профессии художника-бутафора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Беседа «День профессии. Искусство театральных декораций» состоится в главной островной библиотеке 21 декабря. В качестве спикера выступит художник-бутафор Сахалинского международного театрального центра имени А.П. Чехова Виктория Ведьмакова.
Она поделится своими знаниями и опытом в области создания бутафории для театральных постановок. Слушатели узнают о материалах, которые используются при изготовлении бутафорских предметов, а также о процессе их создания. Кроме того, участникам встречи расскажут о задачах, с которыми сталкиваются художники-бутафоры в процессе работы.
В ходе мероприятия зрители смогут полюбоваться различными предметами, созданными докладчиком для спектаклей Сахалинского международного театрального центра имени А.П. Чехова.
Встреча состоится в конференц-зале СахОУНБ. Начало в 14.00.
Запись организованных групп и справки по телефонам: +7 (4242) 45-25-37; 45-25-38.
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