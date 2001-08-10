Жителей Южно-Сахалинска просят сообщать о некачественной расчистке дворов на горячу линию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные службы города ведут расчистку проезжей части, пешеходных переходов, остановок, автобусных карманов и тротуаров. На уборке, вывозке снега и противогололедной обработке задействовано 88 единиц техники и 92 рабочих, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отдел муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска, департамент городского хозяйства и государственная жилищная инспекция продолжают ежедневный мониторинг работы управляющих компаний областного центра на предмет расчистки дворовых проездов, тротуаров и пешеходных дорожек.

О случаях некачественной расчистки придомовых территорий и входных групп можно сообщать на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5) или в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.

Напомним также об ограничениях движения, связанных с обустройством инженерных сетей и строительством объектов.

По данным подрядной организации, в течение дня 18 декабря будут сняты ранее введенные ограничения на путепроводе по ул. Транзитной. Проезд будет осуществляться по обеим полосам. Далее подрядная организация продолжит выполнение работ без ограничений для движения автотранспорта.

В связи с обустройством ливневой канализации для строящегося Центра водных видов спорта закрыт проезд в городской парк с ул. Комсомольской в районе гостиницы «Гагарин».

Светофорные объекты города работают в штатном режиме. Сообщать о неработающих светофорах для оперативного реагирования жители могут в диспетчерскую МУП «Электросервис» 23-66-46 (также работает автоответчик).