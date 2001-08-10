Андрей Турчак: Сегодня мы должны сплотиться вокруг нашей страны и её лидера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Единая Россия" на XXI Съезде партии единогласно поддержала решение Владимира Путина о самовыдвижении на президентские выборы, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

- Уверен, это решение поддерживает и подавляющее большинство граждан нашей страны, - сказал Андрей Турчак. - Наша задача - обеспечить максимальное участие в президентских выборах нашего актива, максимальную поддержку нашего кандидата. Мы пресечем любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, победа нашего президента должна быть закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной.

ХХI съезд "Единой России" прошёл 17 декабря 2023 года в Москве на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Участие в нём приняли более 1000 человек со всей страны.