"Новогодний переполох" в Поронайске закончился победой "Поколения NEXT"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На главной сцене Поронайска прошла игра КВН на новогоднюю тематику среди школьных команд.

Командам предстояло сразиться в трех конкурсах: приветствие, разминка и представить свое домашнее задание.

Пять районных команд состязались в остроумии и находчивости. Желающих посмеяться от души и поддержать бурными овациями команды собралось много, в зале не было практически свободных мест.

Все команды подготовились серьезно и основательно и на протяжении всех состязаний поддерживали высокий градус игры, радуя зрителей и членов жюри шутками и оригинальностью исполнения. Игра получилась яркой и веселой.

Завершилась игра подведением итогов и награждением. Перед оглашением победителей, членами жюри были сказаны теплые слова в адрес участников.

Команда «Поколения NEXT» (школа №2) стала победителем и обладателем кубка мэра Поронайского района. Победа их была заслуженной и приятной. Сюжетность, оригинальность, зрелищность и нестандартный подход к шуткам сделали игру КВН в этом году яркой и эмоциональной.

Серебряными призерами стали «Зимние хулиганы» из школы №1. Третье место у команды «Одни убытки» (школа №7).

Приз за лучшую группу поддержки достался ученикам школы № 1.

Титул мистер и миссис КВН получили Арсен Ордуханян и Ксения Даньковская.

Все участники получили грамоты и сладкие подарки.