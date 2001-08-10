Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2023
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08:53, | Новости общества Сахалина и Курил

"Новогодний переполох" в Поронайске закончился победой "Поколения NEXT"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На главной сцене Поронайска прошла игра КВН на новогоднюю тематику среди  школьных команд.
Командам предстояло сразиться в трех конкурсах: приветствие, разминка  и представить свое домашнее задание.
 
Пять районных команд состязались в остроумии и находчивости. Желающих посмеяться от души и поддержать бурными овациями команды собралось много, в зале не было практически свободных мест.
 
Все команды подготовились серьезно и основательно и на протяжении всех состязаний поддерживали  высокий градус игры, радуя зрителей и членов жюри  шутками  и оригинальностью исполнения. Игра  получилась  яркой и веселой.
 
Завершилась игра подведением итогов и награждением. Перед оглашением победителей, членами жюри  были сказаны теплые слова в адрес участников.
 
Команда «Поколения NEXT» (школа  №2) стала победителем и обладателем  кубка мэра Поронайского района. Победа их была заслуженной и приятной. Сюжетность, оригинальность, зрелищность и нестандартный подход к шуткам  сделали игру КВН в этом году яркой и эмоциональной.
 
Серебряными призерами стали «Зимние хулиганы» из школы №1. Третье место у команды «Одни убытки» (школа №7). 
 
Приз за лучшую группу поддержки достался ученикам школы № 1. 
 
Титул мистер и миссис КВН получили Арсен Ордуханян и Ксения Даньковская.
 
Все участники получили грамоты и сладкие подарки.

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