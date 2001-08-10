Более 3140 южносахалинцев приняли участие в проекте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице продолжается реализация проекта «Будь готов!», в рамках которого курсы военно-спортивной подготовки прошли уже более 3140 горожан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также по огневой и инженерной подготовке, тактической медицине проводятся как на базе регионального ДОСААФ, так и на специализированном полигоне.

- Сегодня на полигоне состоялись практические стрельбы из автомата Калашникова. Участники продемонстрировали свои результаты по владению оружием. Всю неделю они занимались с профессиональными инструкторами проекта - учились оказывать первую медицинскую помощь, маскироваться, строить укрепления, обращаться с оружием, - рассказал директор департамента общественной безопасности и контроля Андрей Сгибнев.

На этот раз проверить свои силы в полевых условиях решили 16 южносахалинок — сотрудники детских садов.

- Очень интересно. Такой адреналин. Получить практические знания на полигоне - это совсем другие ощущения. Испытываю гордость за себя. Рада, что попробовала и все получилось, - поделилась впечатлениями инструктор по физической культуре детского сада № 57 «Бусинка» Мария Антипова.

Напомним, проект «Будь готов!» стартовал в островной столице в июле по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

Как отмечают обладатели сертификата о пройденной военно-спортивной подготовке, знания в сфере ГО и ЧС, оказания первой помощи актуальны и в повседневной жизни, и вне зависимости от сферы деятельности.

Так, участники проекта могут потренироваться в стрельбе в электронном тире, ознакомиться с устройством различных видов оружия и боевых припасов, получить базовые навыки самопомощи, а также познакомиться со различными видами средств защиты.

Принять участие в проекте «Будь готов!» могут все желающие. Занятия бесплатные. Обучение проходит в будние дни на базе регионального ДОСААФ. Записаться на курс можно, обратившись в администрацию города в рабочее время по телефону: 300-809 (доб. 10).