Мэр Южно-Сахалинска провел рабочую встречу с председателями советов многоквартирных домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году по инициативе мэра был создан городской Совет управляющих домами при администрации Южно-Сахалинска. Для активных граждан организовали образовательную программу, экскурсии на полигон ТБО, семинары по мерам социальной поддержки и другие важные мероприятия, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рабочей встрече приняли участие 22 председателя Советов многоквартирных домов. Они смогли напрямую задать свои вопросы Сергею Надсадину, вице-мэрам Южно-Сахалинска и руководителям структурных подразделений администрации. Образовательный курс объединил сорок инициативных горожан - управдомов, каждый из которых представляет интересы жителей того или иного микрорайона. Мэр города поблагодарил их за активную гражданскую позицию и конструктивную работу.

- Мы встречаемся с вами не в первый раз. Со многими прошли большой путь, вместе работаем над улучшением Южно-Сахалинска. Вы мощная и слаженная команда, которая помогает нам создавать комфортную городскую среду, - сказал Сергей Надсадин.

Ранее, в июле, на совместной встрече Сергея Надсадина и Валерия Лимаренко с председателями Советов многоквартирных домов был задан новый формат их работы. Управдомам предложили присоединиться к важному для региона проекту «Забота. Защита. Уважение», который направлен на социальную поддержку, борьбу с бедностью и повышение уровня благополучия населения. Со стороны мэра Южно-Сахалинска тогда была озвучена инициатива по созданию городского Совета управляющих домами при администрации города. Он появился и дал старт организации различных мероприятий для старших по домам. Муниципалитету это помогло наладить более эффективное взаимодействие с жителями областной столицы.

- Мы организовали образовательную программу для председателей Советов многоквартирных домов. Провели для них экскурсию на полигон ТБО, семинар по мерам соцподдержки, волонтерским проектам в сфере медицины, основам жилищного законодательства. Эта работа проводилась три месяца — август, сентябрь и октябрь. На этой рабочей встрече мы, скажем так, подводим промежуточные итоги. У нас 40 человек прошло обучение и сегодня все они готовы представлять интересы своих жителей, - отметил директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов.

- Такие встречи продуктивны. Потому что у жителей всегда есть вопросы, которые требуют проработки. В рамках курса для управдомов мы организовали даже тренинг по технике ведения переговоров и безконфликтного общения. Сегодня видим отдачу. Участникам образовательной программы действительно было интересно включиться в эту работу. Положительные отзывы от жителей у нас тоже есть, - рассказала председатель общественного совета Южно-Сахалинска и координатор проекта «Управдом» Алена Силачева.

В 2024 году администрация Южно-Сахалинска планирует продолжить данную работу. На образовательный курс будет организован новый набор среди председателей Советов многоквартирных домов.