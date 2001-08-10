Газовую котельную в Соколе запустят в мае следующего года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В строящейся модульной газовой котельной, которая придет на смену угольной в селе Сокол Долинского района, установили оборудование. Запуск котельной, запланированный на май 2024 года, позволит повысить качество услуг, а также улучшить экологическую ситуацию, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Котельная полностью автоматизирована и будет снабжена ресурсами для автономной работы. В ней предусмотрен запас воды на случай перебоев в водоснабжении, генератор для производства электричества и запас топлива на случай перебоев в газоснабжении. Когда работа будет отлажена, объект сможет работать без постоянного присутствия специалиста, – пояснил руководитель филиала ресурсоснабжающей компании «ИКС-Южно-Сахалинск» Роман Сибикин.
Современное компактное здание аккуратно вписалось в жилой массив. Сейчас рабочие занимаются подключением и настройкой оборудования. Местные жители уже с нетерпением ждут запуска нового объекта.
– Мне до сих пор не верится, что кочегарку нашу снесут. Привыкли мы к ней. Всегда она здесь была, но я этим переменам рад. Без неё будет чище и легче дышать, – поделился житель села Алесей Фомин.
Масштабная работа по переводу объектов коммунальной инфраструктуры на экологически чистое топливо, возведение новых современных газовых котельных ведется в островном регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко.
– Газификация дальневосточных регионов в настоящее время приоритетная задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным. Это важно для повышения качества жизни людей. Работы проводятся на 8 объектах в Долинском районе и 7 – в Корсаковском в рамках заключенных концессионных соглашений, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Так, помимо Сокола, в Долинском районе строят новые котельные, работающие на голубом топливе, в Покровке, Быкове, Стародубском и Советском, а также в самом райцентре. В Корсаковском городском округе ведется строительство газовых котельных в Чапаево, Раздольном, Соловьевке и Озерском, а также трех объектов в Корсакове.
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