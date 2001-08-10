Тихоокеанское
информационное агентство
15 Декабря 2023
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В Южно-Сахалинске в воскресенье ожидается сильный снег
15:26, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в воскресенье ожидается сильный снег

В Южно-Сахалинске в воскресенье ожидается сильный снег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», в воскресенье 17 декабря на территории Южно-Сахалинска прогнозируется умеренный снег (3-6 мм), местами сильный снег (7-19мм), местами метель, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, единый номер вызова оперативных служб - 112.

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